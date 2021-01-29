Кто в пику государству выскочил за границу обучаться - оставайтесь там. Лукашенко - студентам

Лукашенко высказался о студентах, уехавших за границу. Фото: пресс-служба президента

Во время встречи со студентами в Белорусском государственном университете 29 января Александр Лукашенко заявил: молодежь будет сама решать, как ей жить дальше. И продолжил: но старшее поколение не позволит сломать то, что уже создано. По словам Лукашенко, хотя в республике сферы образования и здравоохранения развиты хорошо, молодежи не препятствуют учиться за границей. Однако тех, «кто в пику государству выскочил за границу обучаться», Лукашенко призвал там же и оставаться.

- Потому что я знаю, и убедился в этом в конце прошлого года, кого там готовят, - цитирует пресс-служба президента.

А студентам, присутствовавшим на встрече в БГУ, Лукашенко сказал:

- Вы и сами активно высказываете свою позицию в социальных сетях, даже на улицах, даже в лицо представителям власти.

По его словам, «никто не запрещает вам говорить - выражать мнение можно, нужно обязательно, но недопустимо переходить черту закона». Более того, Лукашенко «рад, когда в вопросах общественно-политической жизни студенты открыто, а иногда и дерзко оппонируют власти».

В то же время он обратился к студентам, которые «примеряют на себя образ борцов с системой»:

- Ни одно государство в мире не позволит расшатывать свои основы, нарушать закон.

Напомним, Лукашенко рассказал студентам о своей «тайной инаугурации»: Хотели забросить коктейль Молотова в автобус

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