Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 января 2021 года: 1867 новых случаев COVID-19, десять сметрей

Минздрав рассказал о 1867 новых случаев коронавируса в Беларуси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свежую статистику по коронавирусу опубликовал Минздрав Беларуси. Так, по официальным данным на 29 января, за сутки в республике выявили 1 тысячу 867 новых случаев COVID-19, выписали из больниц 2 тысячи 200 пациентов.

За минувшие 24 часа умерли десять человек с выявленным коронавирусом.

Всего же с начала пандемии в стране выявили 244 тысячи 718 случаев этого заболевания. Выздоровели 231 тысяча 399 пациентов, у всех ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За все время распространения инфекции в Беларуси умерли 1 тысяча 698 пациентов с выявленным коронавирусом.

Также в Минздраве отметили, что за прошедшие сутки специалисты провели 19 тысяч 922 теста. Всего в стране выполнено 4 миллиона 435 тысяч 121 тест.

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