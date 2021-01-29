Лукашенко в БГУ задали вопрос, на который у него нет ответа

Лукашенко ответил на вопросы студентов БГУ. Фото: БЕЛТА

Один из студентов БГУ задал Александру Лукашенко вопрос, на который у него нет ответа. Напомним, что 29 января Лукашенко посетил Белгосуниверситет и больше трех часов общался со студентами.

Среди вопросов, которые ему задали, один был о мечте президента.

– Вопрос жутко банальный, который мне задают постоянно и на который у меня нет ответа, – сказал Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, он каждый день вовлечен во множество вопросов, которыми живет Беларусь, поэтому желания разные в различных сферах. При этом Лукашенко рассказал, чего он не хочет – это чтобы все сделанное не только им, но и руками всего народа за минувшие годы когда-то исчезло, а страна развалилась.

Он добавил, что свой ответ о мечте президента подготовит в ближайшее время.

– Я к Всебелорусскому народному собранию решил сформулировать ответ на этот вопрос, – сказал Лукашенко.

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