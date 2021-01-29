Протесты, наркотики, ДТП, численность милиции: МВД Беларуси подвело итоги за 2020 год

МВД Беларуси подвело итоги за 2020 год и рассказало о работе после выборов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

29 января в Минске на заседании коллегии Министерства внутренних дел подвели итоги работы ведомства в 2020 году. Глава МВД Иван Кубраков подтвердил, что в минувшем году основные акценты делали на стабилизации общественно-политической обстановки.

- Обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет, - цитирует министра Телеграм-канал МВД.

Также он отметил, что число IT-преступлений за год возросло более чем в два раза, и эти злодеяния составляют почти четверть всех регистрируемых в Беларуси.

Что касается ДТП, то число жертв автоаварий возросло на 13,5%, на 15,8% погибло больше детей.

Первый замглавы МВД Юрий Назаренко проинформировал, что число совершенных в общественных местах преступлений, связанных с насилием либо угрозой применения насилия в отношении сотрудников милиции возросло в 2,5 раза, сопротивлением им - в полтора раза.

Министр отметил, что милиция защитила страну и сохранила ее суверенитет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Замминистра Геннадий Казакевич отметил, что закрытие границ из-за коронавируса привело к изменению маршрутов наркотрафика. Наркотики и психотропы стали менее доступны, поэтому стали стоить в Беларуси дороже на 25%. Увеличилась доля психотропных веществ, а среди изымаемых наркотиков на первое место вышла марихуана. На треть выросло количество фактов передозировок наркотиками, в том числе почти в два раза - с летальным исходом. Это произошло в 89 случаях, из которых 55 - в Минске.

Также в Беларуси больше зарегистрировано убийств, тяжких телесных повреждений, в том числе повлекших смерть потерпевшего.

Казакевич назвал статистику в контексте массовых протестов после выборов президента. С 9 августа в республике зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям. Из них 667 - в отношении сотрудников милиции. Зарегистрирован 161 факт противоправных посягательств на объекты железной дороги.

В Беларуси зарегистрировали 1750 преступлений, связанных с протестами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В свою очередь замминистра Сергей Хоменко заявил, что за год намного снизилось число нарушений дисциплины и законности сотрудниками милиции. Также «удалось сохранить кадровое ядро, повысилась сплоченность и взаимовыручка в коллективах».

- Инсинуации о повальном бегстве личного состава из органов внутренних дел и внутренних войск остались на уровне фейков. Факты говорят об обратном, - цитирует ТГ-канал МВД. - Укомплектованность личным составом увеличилась по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, на коллегии отметили, что после выборов милиционерам «пришлось работать в условиях невиданного информационного давления, поступающих угроз, оскорблений, клеветы, в том числе в адрес членов семей, незаконного распространения в СМИ личных данных». Поэтому приоритет получила деятельность по защите чести, достоинства и деловой репутации милиционеров.