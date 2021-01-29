Что происходит с организмом спустя четыре месяца после «тяжелого» коронавируса, рассказали ученые

Что происходит с организмом после 4-х месяцев тяжелого коронавируса, выяснили ученые. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последствия коронавируса сохраняются в организме пациентов с «тяжелым» COVID-19 спустя четыре месяца после выписки из больницы. Такой вывод сделали итальянские ученые в ходе недавнего исследования результаты которого опубликованы в JAMA Network Open, сообщает MedicalXpress.

По данным экспертов, люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, даже спустя четыре месяца не восстанавливаются полностью и хуже переносят физические нагрузки.

Авторы исследования проанализировали, как часто встречаются у таких пациентов аномалии функции легких, нарушение физической активности и психологические последствия спустя четыре месяца после выписки. Всего эксперты изучили сведения о 238 пациентах.

Участники исследования сдали тесты на диффузионную способность легких (как они пропускают кислород в кровь). Результаты показали менее 80% от нормы у 113 добровольцев (это 51,6%), менее 60% – у 34 (это 15,5%). Те пациенты, кто мог, прошли также тест на переносимость физических нагрузок. Им нужно было пройти за две минуты максимально возможное для них расстояние. В итоге из 166 испытуемых у 128 (это 53,8%) наблюдались функциональные нарушения.

– Значительная часть пациентов, госпитализированных с COVID-19, по-прежнему сообщала о симптомах, связанных с инфекцией, в течение четырех месяцев после выписки из больницы, при этом наиболее распространенным явлением является снижение переносимости физической нагрузки, – заключили авторы исследования.

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