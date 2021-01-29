Тима Белорусских прокомментировал информацию о своем задержании в Минске с двумя килограммами гашиша

Тима Белорусских Фото: Павел МАРТИНЧИК

Популярный певец Тима Белорусских отреагировал на информацию о своем задержании в Минске. 29 января Telegram-канал Mash сообщил, что у артиста нашли два килограмма гашиша, он находится под домашним арестом.

Также сообщалось, что он хранил запрещенное вещество у себя дома. Предположительно, какие-то источники передали эту информацию правоохранительным органам.

Сбывать наркотики не планировал. Задержали его 10 января по ч.1 ст. 328 (максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы), 12-го его арестовали.

Сам Тима Белорусских прокоментировал эту информацию в соцсетях. По его словам, он сейчас находится дома, но не под арестом, у него все как всегда.

Тем временем Telegram-канал ATN_News опубликовал фото певца в первые минуты минуты после задержания в одном из РУВД Минска, и сообщил, что он попался с 2 кг гашиша.

Тима Белорусских в первые минуты после задержания в одном из РУВД Минска. Фото: Telegram

– Известный в молодежной среде Тима (настоящая фамилия Морозов) попался с 2 кг гашиша вроде 10 января, а потом его арестовали. Сейчас рэпер под домашним арестом (или под иным обязательством, в СК или МВД скажут). «Веселье» хранил прямо дома. На продажу или с друзьями оторваться – выяснят правоохранители, – сказано в сообщении.

В МВД пока не прокомментировали эту информацию.