В СК прокомментировали задержание Тимы Белорусских

Тима Белорусских. Фото: belorusskih.love.

В Управлении Следственного комитета по Минску прокомментировали информацию о задержании певца Тимы Белорусских, которая появилась 29 января.

Сам артист назвал это неправдой и призвал поклонников не верить в его арест, тем временем в государственных СМИ были опубликованы его снимки в первые минуты после задержания в РУВД, сообщалось, что его задержали 10 января с двумя килограммами гашиша.

Теперь ситуацию прокомментировали в СК.

– По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога, – рассказали в СК, сообщает Telegram-канал Onliner.

В УСК добавили, что уже провели неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы (ими займутся эксперты Государственного комитета судебных экспертиз). Расследование уголовного дела продолжается.

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