Студентка спросила Лукашенко о пострадавших на протестах. Он ответил, что будет с их жалобами

Лукашенко ответил, что будет с жалобами пострадавших на протестах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На встрече Александра Лукашенко со студентами в Белорусском государственном университете 29 января одна из студенток задала вопрос о стадии рассмотрения жалоб пострадавших на протестах после выборов. Девушка считает, что силовики применили к протестующим чрезмерную силу, пострадали невинные граждане, в том числе студенты. Также девушка поинтересовалась, рассматривается ли вероятность амнистировать задержанных, которым не вменяют тяжкие статьи.

Говоря о задержаниях людей, которые оказались «не в то время и не в том месте», Лукашенко заявил: не все эти истории правдивы, многие целенаправленно шли на протесты.

- Если заблудший, если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе, - цитирует belta.by. - Может быть, и вы внесете предложения, создадите комиссию, кого-то надо восстановить.

Также Лукашенко заверил, что жалобы пострадавших от силовиков на протестах держат на контроле. По его словам, таких жалоб несколько сотен:

- Уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами. Мне кажется, половину (генпрокурор докладывал) уже разобрали.

Как заявил Лукашенко, «эти жалобы объединили, они находятся под контролем определенных групп следователей»:

- Мы их рассматриваем.

Напомним, Лукашенко рассказал студентам о своей «тайной инаугурации»: Хотели забросить коктейль Молотова в автобус

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