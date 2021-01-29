В Минске идет съезд делегатов ВНС. На нем задержали журналистку TUT.BY

В Минске идет съезд столичных делегатов ВНС. Фото: telegram-канал "Минск. Официально".

29 января в Минске прошел съезд столичных участников предстоящего Всебелорусского народного собрания. Место проведения мероприятия в государственных СМИ заранее не анонсировалось, однако было понятно, что все пройдет в Минском городском дворце культуры, более известном минчанам как ДК «Камволь». Уже с утра тут очистили стоянку от автомобилей, стянули силовиков. Ожидался приезд председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Так и было: мероприятие началось в 16:00. Съехалось руководство Минска. Официально заявляется, что на съезде «участники ВНС обсуждают программу социально-экономического развития страны и белорусской столицы».

Известно также о задержании журналистов.

- Корреспондент TUT.BY Надежда Калинина перестала выходить на связь. Она пыталась попасть на съезд делегатов ВНС по Минску, который в 16.00 начался в ДК «Камволь». Есть основания полагать, что она находится в РУВД Ленинского района, - сообщает telegram-канал портала TUT.BY.

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