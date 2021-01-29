Дистрибьютер LIQUI MOLY в Беларуси расторг контракт с брендом. Фото: obkgroup.by
Дистрибьютер LIQUI MOLY в Беларуси расторг контракт с брендом. Заявление об этом было опубликовано на сайте компании «ОБК Стандарт», которая является представителем данного бренда.
- Всем известно, что наш поставщик – компания LIQUI MOLY – заявила 17 января о том, что отказывается спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Минске. Данное решение – политизированное. И оно делает наше дальнейшее сотрудничество невозможным по понятным для всех причинам. Наша задача – обеспечить потребителей качественными продуктами и кратчайшие сроки и сохранить рабочие места. У нас нет каких-либо целей и амбиций вносить раскол в сердца клиентов. Нам нужна стабильная экономика и клиент, который удовлетворен нашей работой, - говорится в сообщении компании.
В «ОБК Стандарт» отметили, что решение разорвать контракт с брендом LIQUI MOLY далось непросто.
LIQUI MOLY - бренд моторных масел.
К слову, белорусский сайт бренда недоступен. На нем проводятся технические работы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
SKODA не будет спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси.
Эта компания в течение 28 лет была партнером чемпионатов мира IIHF. (подробности)
Бренд Nivea отказался быть спонсором ЧМ по хоккею в случае его проведения в Беларуси.
В течение нескольких дней белорусы активно оставляют комментарии в Instagram компании, в которых просят не поддерживать турнир. (подробности)
Официально: Минск лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею.
В какую страну будут перенесены матчи из Беларуси, пока не уточняется. (подробности)