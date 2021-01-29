Дистрибьютер LIQUI MOLY в Беларуси расторг контракт с брендом. Фото: obkgroup.by

Дистрибьютер LIQUI MOLY в Беларуси расторг контракт с брендом. Заявление об этом было опубликовано на сайте компании «ОБК Стандарт», которая является представителем данного бренда.

- Всем известно, что наш поставщик – компания LIQUI MOLY – заявила 17 января о том, что отказывается спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Минске. Данное решение – политизированное. И оно делает наше дальнейшее сотрудничество невозможным по понятным для всех причинам. Наша задача – обеспечить потребителей качественными продуктами и кратчайшие сроки и сохранить рабочие места. У нас нет каких-либо целей и амбиций вносить раскол в сердца клиентов. Нам нужна стабильная экономика и клиент, который удовлетворен нашей работой, - говорится в сообщении компании.

В «ОБК Стандарт» отметили, что решение разорвать контракт с брендом LIQUI MOLY далось непросто.

LIQUI MOLY - бренд моторных масел.

К слову, белорусский сайт бренда недоступен. На нем проводятся технические работы.

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