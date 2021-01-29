ВОЗ проведет в Беларуси исследование, которое покажет количество переболевших COVID-19

В исследовании примут участие 5 тысяч человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Региональное бюро Всемирной организации здравоохранения проведет в Беларуси исследование, которое покажет, сколько человек уже переболели коронавирусом. Сообщается, что в нем будут задействованы 5 тысяч участников.

- Согласно протоколу исследования, в нем примет участие 5 тысяч человек: около 4 тысяч общего населения, а также и медработников. Мы планируем набирать участников во всех регионах. Данное исследование – добровольное. В нем примут участие люди разных возрастов. Нам важно сделать срез, который наиболее приближен к структуре населения. Что касается набора участников, то за него будут отвечать поликлиники и учреждения здравоохранения по месту жительства, - рассказал порталу tut.by координатор программ по инфекционным заболеваниям регионального бюро ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков.

Исследование начнется в первом квартале 2021 года. В планах протестировать одних и тех же людей сейчас, а потом через три месяца. Это необходимо для того, чтобы оценить уровень распространения коронавирусной инфекции на данный момент и проследить ее во времени.

Напомним, что в Беларуси на 29 января по официальной статистике Минздрава коронавирусом переболели уже 244 тысячи 718 человек.

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