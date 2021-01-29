«Инициативная группа граждан» просит Генпрокуратуру приравнять б-ч-б-символику к фашисткой

«Инициативная группа граждан» просит Генпрокуратуру приравнять б-ч-б-символику с фашисткой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некая инициативная группа граждан настаивает на том, чтобы причислить б-ч-б-символику к экстремистской. По данным государственной газеты «СБ. Беларусь сегодня», один из таких инициативных людей — некто Петр Шапко. Газета называет его «известным общественным деятелем». Издание «Наша Нiва» сообщает, что Шапко - руководитель организации «Казачий Спас», один из представителей «русского мира» в Беларуси.

- В ноябре Шапко заявил о создании объединения «Движение Родина», которое в будущем может перерасти в политическую партию. В интервью «Спутнику» Шапко по этому поводу говорил, что хочет видеть Беларусь «образцовым русским государством». Белорусов же он называет «политической нацией», но «белорусский народ неотделим от русских». Исповедующего такие взгляды Петра Шапко приглашают в школы и университеты в рамках патриотического воспитания, - пишет издание.

Вот как объясняет свои инициативу сам Шапко:

— Для меня, как и для многих белорусов, это личная трагедия. Особенно больно наблюдать бчб полотна в современной Беларуси. Да, они навязаны протестному движению. Вспомните, изначально ведь символом была белая лента — тогда работала одна технология, направленная на развязывание «цветной революции». Потом вдруг появилась бчб атрибутика, и за этим читалась явная попытка организовать противостояние в обществе, гражданский конфликт.

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