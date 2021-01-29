Под письмом Федерации профсоюзов Беларуси против санкций ЕС подписалось более миллиона человек

Под письмом Федерации профсоюзов Беларуси против санкций Евросоюза подписалось более миллиона человек. Фото: офсайт Федерации профсоюзов

Глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал, что письмо против санкции Европейского союза подписали уже более миллиона человек. Об этом сообщили на сайте организации.

- Коллективное открытое письмо мы опубликовали во вторник, 26 января. И буквально за три дня его подписало уже 1 миллион 113 тысяч работников различных организаций и предприятий Беларуси. И здесь важно отметить, что трудящиеся выразили солидарную поддержку при сборе подписей в 21 тысячу первичной профсоюзной организации, - отметил Орда.

По его мнению, решение о введении санкции против белорусских предприятий является необоснованным и незаконным.

- И от него в первую очередь пострадают обычные работники. И причем не только тех предприятий, которые оказались в санкционном списке. Люди могут лишиться работы и зарплаты. Санкции – это фактически экономическая война против обычных белорусов, - заявил Орда.

Он добавил, что на данный момент профсоюзы занимаются формированием списков и уже в ближайшее время намерены отправить все собранные подписи в Совет ЕС.

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