В Новополоцке в карцере колонии покончил с собой 25-летний Андрей Дубик. Он проходил «по делу 37-ми»

В Новополоцке в карцере колонии покончил с собой 25-летний Андрей Дубик. Фото: личный архив Андрея Дубика

В Новополоцке в карцере колонии покончил с собой 25-летний Андрей Дубик. Он был фигурантом «дела 37-ми». В 2019 году парня осудили по статье 328 Уголовного кодекса - Незаконный оборот наркотических средств.

Родственники молодого человека рассказали порталу tut.by, что три года, пока длилось следствие, Андрей находился в СИЗО №1 на Володарского в Минске, а позже его перевели в ИК-1 в Новополоцке. Дубик пробыл там полгода. В пятницу, 8 января, родственники получили от парня последнее письмо, а в пятницу, 29 января, стало известно о том, что он покончил жизнь самоубийством.

- Мы не знаем, на данный момент, что именно произошло и что стало причиной поступка. Но в последних письмах Андрей жаловался на психологическое давление. Он рассказывал, что его к себе вызывало начальство и проводили беседу. Они хотели, чтобы он признал свою вину, а мы – перестали писать письма в различные инстанции. За те полгода, что Андрей находился в Новополоцке, у нас было всего два свидания, но мы с ним переписывались. Правда, переписка прервалась 8 января. Я тогда звонил в колонию. Мне сказали, что сын находится в карцере, но физически он здоров. А сегодня мне позвонил тюремный психолог и рассказал, что сын совершил суицид. Больше никакой информации у нас нет. Мы пытаемся дозвониться до колонии, но в бухгалтерии никто ничего не знает. А по остальным номерам нам не отвечаю, - рассказал отец Андрей Игорь.

Андрей Дубик был задержан 28 июля 2017 года. Он проходил обвиняемым по так называемому «делу 37-ми». Все 37 человек обвинялись в незаконном обороте наркотиков, а также в создании и участии в преступной организации. Следствие длилось на протяжении почти трех лет.

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