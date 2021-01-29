Литовец – руководитель торгового дома «МТЗ» - украл 154 белорусских трактора.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Подозреваемый - гражданин Литвы, который является руководителем местного торгового дома ОАО «МТЗ» - а такие есть во многих странах, и принадлежат они белорусскому государству. Литовца обвиняют в том, что он похитил 154 трактора на общую сумму 2,3 миллиона евро. То есть стоимость каждого трактора МТЗ – в среднем 15 тысяч евро.

И вот как он это сделал. В августе 2018 года литовец заключил договор о поставке в адрес представляемого им торгового дома различных моделей тракторов, произведенных минским тракторным заводом. Но вместо доставки и выгрузки техники торговому дому он специально перенаправил ее на склад подконтрольной литовской фирмы. А потом эти трактора он продал третьим лицами. А с Минским тракторным заводом не рассчитался.

Статья, по которой обвиняют литовца, предусматривает до 12 лет тюрьмы.