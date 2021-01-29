В Минске мужчина похитил 30 электромоторов из припаркованных авто. Фото: скриншот с видео ГУВД Мингорисполкома

В Минске мужчина похитил 30 электромоторов из припаркованных авто. Данная информация была опубликована на сайте ГУВД Мингорисполкома.

- В Первомайское РУВД Минска с заявлением обратился представитель организации по изготовлению электромоторов. Он просил оказать помощь в возврате электромоторов. Заявитель пояснил, что ни были предназначены для продажи. И добавил, что обнаружил пропажу утром, когда собирался выезжать на работу. Сотрудники милиции оперативно установили, что к краже причастен 42-летний минчанин, который ранее был неоднократно судим, - отметили в ведомстве.

Сотрудникам милиции удалось установить, что мужчина возвращался домой с застолья. На Логойском тракте он увидел два припаркованных авто «Рено».

- Мужчина проник в салон и похитил 30 электромоторов. Их стоимость около 6 тысяч рублей. Похищенные электромоторы мужчина хранил недалеко от дома, возле гаражных кооперативов. Как признался задержанный, он собирался их продать, а деньги потратить на собственные нужды. На данный момент часть похищенных электромоторов уже вернули их собственнику, - добавили в ведомстве.

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