В ВОЗ рассказали, кому не рекомендуется прививаться от COVID-19. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, кому не следует прививаться от коронавируса. Об этом сообщает БеЛТА.

- Не рекомендуется делать прививки от COVID-19 беременным женщинам. По данным, которые у нас имеются, именно беременный женщины подвержены более высокому риску тяжелой формы коронавирусной инфекции, в сравнении с теми женщинами, которые не беременны. Но стоит отметить, что тех данных о вакцинации женщин в положении и вакцина, которые одобрены, недостаточно. В ближайшее время будут проведены дополнительные исследования в отношении беременных. Информация будет обновляться по мере поступления, - рассказал координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков.

Он добавил, что если женщина приняла решение привиться от коронавируса, то ее нужно обязательно предупредить об отсутствии убедительных данных по эффективности и безопасности.

Граньков напомнил, что перед вакцинацией необходимо ознакомиться с инструкцией в конкретной вакцине.

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