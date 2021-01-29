Минздрав расширил перечень препаратов, которые в аптеке можно купить без рецепта Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения расширили перечень препаратов, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перечень был дополнен препаратами, которые применяются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы. В перечне также оказались гормональные препараты, применяемые для лечения заболеваний глаз и носа, при лечении глаукомы. Здесь можно ознакомиться со всем списком.

Данные изменения были связаны с тем, что указанные препараты чаще всего применяются пожилыми людьми, у которых ряд хронических заболеваний. Именно они наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией.

- Категория граждан входит в группу риска, так как наиболее подвержена к заражению коронавирусом. Для того, чтобы исключить посещение врача в поликлиниках для выписывания рецептов на препараты, постановлением предоставлена возможность приобретать их без рецепта, но за полную. Данная мера является временной. Она будет действовать только в период распространения коронавирусной инфекции, - отметили в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минздраве решили, что физраствор для инъекций будут продавать без рецепта врача.

В ведомстве добавили, что разъяснение было направлено во все аптечные сети страны. (подробности)

Лекарства, медтовары и коммуналка подорожают, а пенсии и пособия вырастут: что изменится в Беларуси с 1 февраля.

Рассказываем, чего ждать в стране с 1 февраля 2021 года. (подробности)