В девяти минских школах к учебному году реконструируют стадионы: список школ.

Telegram-канал Мингорисполкома сообщает о том, что в течени этого года в Минске реконструируют ряд школьных стадионов.

- Это будут функциональные спортивные объекты с возможностью проведения соревнований, в том числе республиканского значения. В каждом из них создадут полноценное футбольное поле с искусственным покрытием, предполагаются беговые дорожки и площадки для занятий гандболом, волейболом, теннисом. Также запланировано размещение опор освещения, трибун для зрителей, предусмотрят места для возможной установки мобильных раздевалок, - сообщает канал.

Приводится также список этих школ. Их всего девять – по одной в каждом крупном районе. Вот они:

- СШ № 162, ул. Герасименко, 10

- СШ № 67, ул. Алибегова, 5а

- СШ № 71, ул. Корженевского, 29

- СШ № 147, ул. Мирошниченко, 35а

- СШ № 87, ул. Щербакова, 23

- СШ № 196, ул. Никифорова, 21

- СШ № 35, ул. Азизова, 6

- Гимназия № 4, ул. Кунцевщина, 18

- Гимназия № 40, ул. Лучины, 40

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