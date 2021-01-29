В девяти минских школах к учебному году реконструируют стадионы: список школ.
Telegram-канал Мингорисполкома сообщает о том, что в течени этого года в Минске реконструируют ряд школьных стадионов.
- Это будут функциональные спортивные объекты с возможностью проведения соревнований, в том числе республиканского значения. В каждом из них создадут полноценное футбольное поле с искусственным покрытием, предполагаются беговые дорожки и площадки для занятий гандболом, волейболом, теннисом. Также запланировано размещение опор освещения, трибун для зрителей, предусмотрят места для возможной установки мобильных раздевалок, - сообщает канал.
Приводится также список этих школ. Их всего девять – по одной в каждом крупном районе. Вот они:
- СШ № 162, ул. Герасименко, 10
- СШ № 67, ул. Алибегова, 5а
- СШ № 71, ул. Корженевского, 29
- СШ № 147, ул. Мирошниченко, 35а
- СШ № 87, ул. Щербакова, 23
- СШ № 196, ул. Никифорова, 21
- СШ № 35, ул. Азизова, 6
- Гимназия № 4, ул. Кунцевщина, 18
- Гимназия № 40, ул. Лучины, 40
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