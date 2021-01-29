В Червене мужчине дали штраф в размере 1450 рублей. Фото: spring96.org

В Червене мужчине дали штраф в размере 1450 рублей за то, что он нарисовал красную полоску на остановке. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный цент «Вясна».

Суд Червенского района рассматривал уголовно дело в пятницу, 29 января, которое было возбуждено против мужчины из Минска Виктора Лагутина. Он обвинялся по статье 314 Уголовного кодекса – Осквернение сооружений и порча имущества. Мужчину обвинили в том, что он нарисовал красную полоску на остановке.

Дело рассматривал судья Анатолий Черовский.

Согласно обвинению, мужчина нарисовал красную полосу на остановке, которая находится в деревне Сморговка в Червенском районе. Это, по мнению обвинения, «существенно снизило эстетические ценности остановки».

Материальный ущерб оценили в 8 рублей 84 копейки.

Виктор Лагутин признал свою вину. Судья принял решение оштрафовать мужчину на 50 базовых величин – 1450 рублей.

Стоит отметить, что ранее Лагутин не привлекался к административной ответственности. У него трое детей, один из которых с инвалидностью.

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