Тихановская впервые пообщалась с представителями Украины. Вот что она заявила

Тихановская впервые пообщалась с представителями Украины. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29 января состоялась онлайн-встреча глав министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы. Светлана Тихановская присоединилась - ее пригласил руководитель МИДа Украины Дмитрия Кулебы. Интересно, что это первый контакт Светланы Тихановской с представителями Украины. И вот что она заявила:

- Призвала принять более эффективные индивидуальные санкции против всех лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям, включая самого Лукашенко

- Предложила рассмотреть возможность создания международной коалиции для упрощения перехода власти в Беларуси

- Пригласила присоединиться 7 февраля к Международному дню солидарности с Беларусью

Дмитрий Кулеба после встречи заявил журналистам на брифинге:

- Ситуация в Беларуси влияет не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом. Поэтому сегодняшний разговор с Тихановской прошел в региональном формате. Украина последовательно поддерживает народ Беларуси в его борьбе за свои права и демократические изменения.

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