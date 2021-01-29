Журналист tut.by Надежда Калинина задержана. Фото: tut.by

Журналист tut.by Надежда Калинина задержана. Она находится на Окрестина.

На Калинину составили административный протокол, но по какой именно статье – неизвестно.

Надежда в пятницу, 29 января, пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который начался в ДК «Камволь№ в 16.00. В какой-то момент она перестала выходить на связь.

Позже выяснилось, что Калинина находится в Ленинском РУВД. Там подтвердили, что девушка была задержана и «больше ничего не скажут». В МВД рассказали, что Калинина была доставлена в РУВД для проверки документов.

Адвоката к журналистке не пустили.

Напомним, что журналист tut.by Надежда Калинина уже задерживалась в сентябре 2020 года во время освещения студенческой акции протеста.

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