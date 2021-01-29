В Брестском районе водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В Брестском районе водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

- Инцидент произошел в четверг, 28 января. Удалось установить, что за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц» находилась 39-летняя женщина. Она выполняла обгон, не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево, - рассказали в ведомстве.

В результате случившегося пострадала и водитель авто, и 14-летняя девочка, которая находилась на пассажирском сидении. С травмами они были оперативно доставлены в больницу Бреста.

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