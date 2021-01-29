Очередная авария в Минске: в Тракторозаводском поселке без горячей воды остались 52 дома

В Тракторозаводском поселке без горячей воды остались 52 дома Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Тракторозаводском поселке в пятницу, 29 января, без горячей воды остались 52 дома. Причина – строители повредили трубопровод на улице Клумова. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Глава Партизанского района Владимир Лебедь рассказал, что при строительстве жилого дома по улице Клумова был поврежден трубопровод горячего водоснабжения диаметром 76 мм. На данный момент вода отсутствует в 52 домах.

- Сотрудники «Минских тепловых сетей» занимаются сейчас устранением аварии, а в ЖЭУ специально были созданы аварийные бригады. Ожидается, что горячее водоснабжение появится в домах ближе в 23 часам. Будут приняты все меры по восстановлению горячей воды. Продолжится работа и в выходные дни: специалисты будут проводить развоздушивание змеевиков, - отметил Лебедь.

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