В Генпрокуратуре ответили на призывы «инициативной группы граждан» приравнять бело-красно-белую символику к экстремистской

В Генпрокуратуре ответили на призывы «инициативной группы граждан» приравнять б-ч-б-символику к экстремистской. Кадр телеканала "Беларусь 1".

Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о незарегистрированной символике. По словам начальника отдела информации Генпрокуратуры Анжелики Курчак, под обращением подписались «более сотни граждан» с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

- В настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики.

Что такое «иная символика» в Генпрокуратуре не сообщают.

Напомним, 29 января стало известно, что некая «инициативная группа граждан» настаивает на том, чтобы причислить б-ч-б-символику к экстремистской. По данным государственной газеты «СБ. Беларусь сегодня», один из таких инициативных людей — некто Петр Шапко. Газета называет его «известным общественным деятелем». Издание «Наша Нiва» сообщает, что Шапко - руководитель организации «Казачий Спас», один из представителей «русского мира» в Беларуси.

- В ноябре Шапко заявил о создании объединения «Движение Родина», которое в будущем может перерасти в политическую партию. В интервью «Спутнику» Шапко по этому поводу говорил, что хочет видеть Беларусь «образцовым русским государством». Белорусов же он называет «политической нацией», но «белорусский народ неотделим от русских». Исповедующего такие взгляды Петра Шапко приглашают в школы и университеты в рамках патриотического воспитания, - пишет издание.