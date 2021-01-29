В Купаловском театре продолжается поиск актеров

В Купаловском продолжается поиск актеров. Фото: belmarket.by

Купаловский театр продолжает поиск актеров для пополнения собственной труппы. Соответствующее заявление было опубликована на сайте театра в четверг, 28 января.

В труппу необходимы актеры разных возрастов. Кандидатов просят отправлять свои резюме, портфолио, желательно с видео, на электронную почту театра.

Напомним, что набор в новую труппу Купаловского театра начался с 11 ноября 2020 года. На прослушивания приходили студенты Зинаиды Пасютиной, профессора кафедры театрального творчества БГУКИ, которые уже весной 2021 года выпускаются из вуза. На пробах были и студенты других курсов, а также из Гомеля, Молодечно и Бобруйска.

В декабре 2020 года министр культуры Анатолий Маркевич рассказал, что более 20 уже прошли кастинг. К слову, на просмотр приходили и люди с опытом, и молодые. Маркевич также озвучил, что в новой труппе театре будет состоять 40-46 человек – необходимое количество для того, чтобы ставить спектакли.

Премьера легендарного спектакля «Паўлiнка» была запланирована на январь 2021 года. Ее предпремьерный показ состоялся в декабре 2020 года.

Напомним, что в августе 2020 года из Купаловского театра уволились 58 человек. Заявление они написали после того, как стало известно, что гендиректору Павлу Латушко не продлили контракт.

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