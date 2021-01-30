Лукашенко не хочет, чтобы его сын учился ни в БГУ, ни на Западе Фото: REUTERS

Продолжение темы общения Александра Лукашенко в Белорусском государственном университете 29 января: стало известно, что где Николай Лукашенко учиться точно не будет. - Не хочу, чтобы мой ребенок учился на Западе. Я ему сказал: «Нет!» Он говорит: «Я и сам не хочу туда», - заявил Александр Лукашенко. Этот момент показали вечером в эфире телеканала СТВ.

По словам Лукашенко-старшего, учеба в Европе - для западной экономики.

- А гуманитарные - это промывка мозгов, это со временем возвращаются и становятся протестунами, - заявил Лукашенко, заверив, что западные вузы «готовят агентов влияния».

В то же время своему сыну Николаю поступать в БГУ Лукашенко «точно не посоветует». Как он объяснил, «не хочу, чтобы говорили: «А, сын в лучший вуз». И добавил, что «у нас же все обычно стремятся в БГУ».

Лукашенко подытожил: для сына неважно, в каком вузе он будет учиться. А БГУ - это очень сильный вуз.

Напомним, Николай собирался поступать в Лицей БГУ, но потом выяснилось, что его документы оттуда забрали. Сейчас он в 10 классе.

Напомним, Лукашенко рассказал студентам о своей «тайной инаугурации»: Хотели забросить коктейль Молотова в автобус

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