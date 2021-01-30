Два водителя погибли в лобовом столкновении фур под Крупками в Минской области

Два водителя погибли в лобовом столкновении фур под Крупками. Фото: МВД

Следственно-оперативная группа работала на месте страшной аварии в Крупском районе 29 января. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Беларуси. Все обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, а следователи просят откликнуться очевидцев произошедшего и позвонить в Крупский РОСК по номерам: 8 (017) 962-70-11, 8 (033) 333-65-44.

О трагедии рассказала ГАИ Минской области. Около 19 часов на трассе М1 Брест-Минск-граница России лоб в лоб столкнулись две фуры. При этом водитель Mercedes Actros с полуприцепом не справился с управлением выехал на встречку, врезавшись в Scaniа - это предварительная версия.

После столкновения Mercedes загорелся. Прибывшие на место ДТП спасатели потушили пламя, после чего обнаружили в кабине Scania два тела: 54-летнего уроженца Кобрина и 45-летнего уроженца Молодечно.

Другие подробности столкновения грузовиков пока не известны. Госавтоинспекция опубликовала страшные кадры с места аварии.