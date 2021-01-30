Петиция против признания бело-красно-белого флага экстремистским набрала тысячи подписей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Координационный совет оппозиции создал в интернете петицию против признания исторического бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси готовит пакет документов на эту тему, сообщив, что к рассмотрению принято коллективное обращение о незарегистрированной символике. Утверждается, под обращением подписались более сотни граждан.

За несколько часов петиция «Мы против признания бело-красно-белого флага экстремистским!» на платформе Petitions.by набрала уже тысячи подписей.

- Этим летом беларусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым, - говорится в тексте обращения. - Запрещать миллионам людей использовать бело-красно-белую символику по просьбе ста человек - несправедливо!

Также авторы петиции отмечают, что бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности. Поэтому они настаивают на признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием, а также на «прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность».

Планируется, что коллективное обращение отправят в Генпрокуратуру и Минкульт Беларуси 5 февраля.

В то же время действующий депутат Палаты представителей белорусского парламента Валерий Воронецкий заявил, что белорусы должны ценить свою историю, и «топтаться по своему прошлому недопустимо»:

- Надо иметь в виду, что бело-красно-белый флаг являлся первым государственным флагом нашего возрожденного белорусского государства. Под ним она делала первые шаги по укреплению своего национального суверенитета и независимости. Под ним принимал присягу первый президент, - цитирует nn.by.

Также Воронецкий отметил, что бело-красно-белый флаг несколько лет развевался над зданиями Дома Правительства, парламента, Администрации президента и той же Генпрокуратуры.

- Такие вещи требуют научной оценки и, прежде всего, со стороны историков. Это тот случай, когда спешить нам ни в коем случае нельзя, - добавил парламентарий.