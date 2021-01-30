Мэр Витебска, сыновей которого задерживали на протестах, ушел в отставку. Фото: vitvesti.by

Председатель Витебского горисполкома 57-летний Вадим Зарянкин подал заявление об уходе с этого поста. 29 января стал последним рабочим днем мэра областного центра. Он подал в отставку «в связи с переходом на другую работу», какую именно - пока неизвестно.

Подача заявление об отставке стала личной инициативой Зарянкина, сообщает tut.by со ссылкой на управделами горисполкома Виталия Руденю. В должности мэра Витебска на протяжении года работал Зарянкин - на эту должность его кандидатуру согласовывал Алекандр Лукашенко 30 января 2020 года.

В горисполком Зарянкин с поста главы Комитета госконтроля Витебской области. Во время протестов после выборов президента два сына Зарянкина Вадимир и Филипп были задержаны. Младший, Филипп, отсидел 12 суток административного ареста, а старшего, Вадимира - сотрудника посольства США, осуждали на 10 суток. При этом Вадимир рассказывал, что возле ТЦ «Рига» поздно вечером неизвестные в балаклавах разбили его машину, а самого его вытащили из авто и забрали в Советское РУВД.

Отметим, что на сайте Витебского горисполкома по данным на полдень 30 января еще не обновили информацию о руководстве - председателем значится Зарянкин. Кто будет новым руководителем города, пока не сообщается.