Близкие солиста филармонии - о том, как его задержали на рабочем месте и он не вышел через 72 часа

Денис Иванов с плакатом. Фото: onliner.by

Дениса Иванова - солиста Белгосфилармонии и «Вольнага хору» - задержали в обед 25 января на рабочем месте. По словам тех, кто был рядом, пришли два человека в штатском, отвели Дениса на допрос в кабинет, а потом увезли в неизвестном направлении. Куда забрали Иванова, близкие не знали, а вечером в понедельник его фамилия появилась в списках задержанных, которые находятся на Окрестина.

- По информации от волонтера, Дениса поместили в пятиместную камеру, в которой кроме него содержатся еще 12 человек, - передают детали близкие Дениса.

Суд по делу Дениса был запланирован на 27 января. Судья Первомайского района отправила дело на доработку в связи с недостатком доказательств.

На следующий день, 28 января, в 16:00 истекали 72 часа с момента задержания. Близкие ждали, что Дениса отпустят, потому что обвинение ему не было предъявлено. Приехали к изолятору на Окрестина, чтобы встретить Иванова. Но услышали, что Иванова у них не было и нет.

- Мы звонили в суд Первомайского района, во все ИВС Беларуси, в Первомайское РУВД. Нигде нет... - перечисляет партнер Дениса Антон.

Вскоре адвокат Иванова узнала, что подзащитный находится в Первомайском РУВД. По словам защитника, к Иванову никого не допустили и не дали ознакомиться с материалами дела.

- Позже сам Денис на суде подтвердил, что он был в этот момент в РУВД и слышал, как адвокат разговаривает и просит допустить ее к подзащитному, - продолжает Антон.

В пятницу 29 января прошло новое заседание.

- В суде выяснилось, что на Дениса составлен новый протокол, так как в четверг в 16:00 Дениса «перезадержали». Дело вновь отправлено на доработку. Срок задержания истекает 31 января, - говорит Антон.

В ноябре Денис Иванов отсидел 15 суток по статье 17.1 «Мелкое хулиганство». Его задержали в здании филармонии вместе с виолончелистом Александром Сердюковым.