В офис Symbal.by в Минске пришел ОБЭП Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Около полудня в субботу, 30 января в магазин symbal.by на проспекте Машерова в Минске пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района, написал на своей странице в Фейсбуке создатель магазина Павел Белоус, член Координационного совета оппозиции.

Этот магазин товаров и сувениров с белорусским колоритом не работает - его закрыли летом, перед президентскими выборами. Сейчас помещение используется как офис, объяснил Белоус.

По какой причине сюда пришла милиция, пока не уточняется. Предполагается, что это может быть связано с поиском производителей исторической символики, в частности, бело-красно-белых флагов, который власти хотят признать экстремистским.

Напомним, летом, когда стало известно о закрытии магазина Symbal.by, туда выстраивались большие очереди.