Новая волна минирований в Минске: саперы проверяют вокзал, метро, самолет и торговые центры

Саперы проверяют вокзал, метро, самолет и торговые центры в Минске Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Во второй половине дня 30 января столичная милиция сообщила о том, что проверяется сообщение о минировании объектов транспорта, самолета и торговых центров в Минске.

По данным ведомства, на электронную почту Белорусской железной дороги в субботу поступило анонимное сообщение. В нем указывалось о якобы заложенных взрывных устройствах в метро, здании железнодорожного вокзала, а также самолета, следующего рейсом «Минск-Стокгольм». По данным на табло аэропорта, рейс должен прибыть в 16.25.

Кроме того, якобы заминированы столичные торговые центры «Дана Молл», «Галилео». В телеграм-канале «Милиция Минска» уточняется, что на места «минирований» выехали сотрудники и другие экстренные службы. В частности, на местах работают саперно-пиротехнические группы. В милиции обещают дополнить информацию.

Напомним, на неделе в два вуза в Минске поступили сообщения о минировании, которые не подтвердились. А волна ложных сообщений об опасности, поступивших по электронной почте, прокатилась по Минску весной 2020 года.