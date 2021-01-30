Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 января 2021 года: 10 новых смертей

Стало известно, сколько за сутки выявлено случаев заражения коронавирусом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Стало известно, сколько за сутки выявлено случаев заражения коронавирусом у жителей Беларуси. По официальной информации Министерства здравоохранения 30 января, 1 тыс. 852 тестов на COVID-19 дали положительный результат. Таким образом, пока выявляемость новых случаев «короны» не падает и держится примерно на одном уровне. В то же время выписаны из больниц за сутки 2 тыс. 100 пациентов.

Что касается числа официально подтвержденных смертей больных коронавирусом, но их количество за сутки составило 10 человек. А всего с начала пандемии на территории республики умерли 1 тыс. 708 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За весь период распространения «короны» в Беларуси зарегистрированы уже 246 тыс. 570 человек с положительным тестом на COVID-19. Из них выздоровели 233 тыс. 499 пациентов. В сообщении Минздрава также отмечается, что за минувшие сутки в стране провели 18 тыс. 266 тестов, а всего - 4 млн. 453 тыс. 387 тестов.

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