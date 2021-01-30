Зима, как в детстве. Узнали, какой будет погода в первую неделю февраля в Беларуси

Узнали, какой будет погода в первую неделю февраля в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Похоже, зима крепко взяла Белого Быка за рога, и февраль продолжит традиции первого месяца года. Всю Беларусь уже завалило снегом, пришли морозы. А что дальше? Как обычно, скоро настанет оттепель?

А вот и нет. Синоптики пока не дают прогноза погоды на первую неделю февраля, но мы узнали численный прогноз, рассчитанный компьютером различных сервисов. По данным gismeteo.by, осадки в виде снега продолжатся и на неделе 1-7 февраля. Так что зима будет настоящей, как в детстве: с сугробами!

Снегопады продолжатся Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Морозы тоже не отступят, а наоборот усилятся. В будни днем в Минске ожидается от минус пяти до минус восьми градусов, ночами температура воздуха может опускаться до 16 градусов мороза. Холода усилятся к следующим выходным. По расчетам численных моделей, ночная температура в воскресенье, 7 февраля, может достигнуть 18 градусов мороза.

Примерно такую же погоду обещают сервис yandex.by. Предполагается, что почти такие же погодные условия, как в столице, будут на неделе и в других городах Беларуси. Даже на юге, в Брестской области, ночами ожидается до минус 16 градусов. Так что лыжи и санки можно обратно в подвалы, на балконы и лоджии не прятать!