Мужчина погиб под колесами авто на пешеходном переходе в Бресте

Мужчина погиб под колесами авто в Бресте. Фото: ГАИ

Смертельная авария произошла в Бресте вечером 29 января. Под колесами машины на улице Лейтенанта Рябцева погиб пешеход. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

– По предварительной информации, 21-летний брестчанин, управляя автомобилем «Пежо», в районе дома 29, совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнего местного жителя, – рассказали подробности в ГАИ.

Пострадавший получил очень тяжелые травмы, от которых умер по пути в больницу.

В ГАИ призвали водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость и дистанцию, при подъезде к пешеходному переходу скорость движения нужно снижать до минимума, чтобы успеть остановиться и пропустить пешехода.

Пешеходам нужно проверить, что переходить дорогу безопасно, и в темное время суток носить световозвращающие элементы.

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