Латушко ответил на критику со стороны Лукашенко и восхитил пользователей соцсетей

Латушко ответил на критику со стороны Лукашенко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко отреагировал на высказывания Александра Лукашенко по поводу того, что участники НАУ развернули информационную кампанию по Всебелорусскому народному собранию. Соответствующее видеообращение опубликовано на его YouTube-канале.

В частности, Лукашенко недавно заявил, что собрание будет уже шестым, оно всегда давало эффект. Латушко, в свою очередь, напомнил, что участникам этого собрания вручают различные бонусы.

– Конечно же, эффект был в форме принятых бонусов и подарков, кожаных саквояжей (так необходимых чиновникам), планшетов (наверное, чтобы читать демократические Telegram-каналы) и коллекционных часов, – сказал Латушко.

При этом он отметил, что в этот раз все гораздо серьезнее, поскольку это уже не будет просто собрание за счет налогоплательщиков.

– Планируется ни много ни мало – изменение нашей многострадальной Конституции, – заявил глава НАУ.

Он также прокомментировал озвученные Лукашенко данные о том, что против него на выборах проголосовало всего полмиллиона белорусов, а около шести миллионов были за него.

– Согласно официальным данным ЦИК, в 2020-м году на выборах проголосовало 5 миллионов 800 тысяч человек. Из них, как утверждает сейчас гражданин Лукашенко, шесть миллионов проголосовало за него, еще 500 тысяч против, – сказал Латушко, добавив, что таким странным образом и считались голоса на выборах.

За несколько часов с момента опубликования это видеообращение Латушко посмотрели несколько тысяч пользователей, ролик набрал больше тысячи лайков, подписчики оставили многочисленные комментарии, в которых поблагодарили политика за работу.

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