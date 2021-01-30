Бывший лейбл Тимы Белорусских прокомментировал наркозависимость певца

Тима Белорусских. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В бывшем музыкальном лейбле популярного певца Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) Kaufman Label отреагировали на его задержание и рассказали о наркозависимости артиста.

Там полагают, что причина задержания Тимы Белоруссских – это его новое окружение, из-за которого он пристрастился к запрещенным веществам.

«По информации УСК: 6 января Тима был задержан в Минске, у него были найдены наркотические вещества, пока, лично для нас, причиной произошедшего кажется его новое окружение, которое Тимофей приобретал долгие месяца, влияние которых бесспорно повлияло на уход Тимофея из лейбла. Вывод: не употребляйте наркотики», – сказано в сообщении лейбла в Instagram.

Напомним, что о задержании Тимы Белорусских стало известно 29 января. Он был задержан 6 января в одном из минских клубов. У певца во время обыска нашли 0,4 грамма гашиша. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств», максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы.

Рэпер был отпущен под залог.

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