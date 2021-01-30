Сообщение о минировании метро, самолета, вокзала и торговых центров в Минске не подтвердилось

Сообщения о минировании вокзала, самолета, метро и торговых центров в Минске оказались ложными. Фото: airport.by

Информация о минировании нескольких транспортных и торговых объектов в Минске не подтвердилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».

Напомним, что 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное письмо, в котором говорилось о минировании метро, железнодорожного вокзала, самолета (рейс «Минск-Стокгольм»), а также торговых центров «Дана Молл» и «Галилео».

– Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается, – сказано в сообщении милиции.

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Речь идет о Минском государственном лингвистическом университете на улице Захарова и Белорусском государственном университете на проспекте Независимости (подробности).