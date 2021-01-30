Что делать с архивными фото – рвать и сжигать? Бывший лыжник Сергей Долидович отреагировал на идею запретить БЧБ-флаг

Сергей Долидович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Знаменитый белорусский лыжник Сергей Долидович, который завершил карьеру в 2018-м, высказался об идее признать БЧБ-флаг экстремистским. Своим мнением он поделился с подписчиками в Facebook.

– На тему флага. Если признают БЧБ-флаг экстремистским (ничему не удивлюсь), значит ли это, что я фашист, когда выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим флагом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады – рвать и сжигать, чтобы не расстреляли? – написал Долидович.

Добавим, что Сергей Долидович – единственный лыжник в истории, который участвовал в семи Олимпийских играх (1994-2018), а также в 12 подряд чемпионатах мира (1995-2017). Кроме того, среди его наград есть Орден Почета, который он получил в 2014-м году.

Напомним, что Генеральная прокуратура Беларуси объявила о подготовке пакета документов для признания БЧБ –флага экстремистским, она уже приняла к рассмотрению коллективное обращение о незарегистрированной символике. Утверждается, что под обращением подписались более сотни граждан.

После этого Координационный совет создал в интернете петицию против признания исторического бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Оно набрало уже несколько тысяч подписей. Кроме того, действующий депутат Палаты представителей белорусского парламента Валерий Воронецкий заявил, что белорусы должны ценить свою историю, и «топтаться по своему прошлому недопустимо». Он напомнил, что бело-красно-белый был первым государственным флагом нашего возрожденного белорусского государства.

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