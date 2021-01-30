Как проверить иммунитет к COVID-19 после вакцинации, рассказали вирусологи

У каждого пациента индивидуальный срок иммунитета к коронавирусу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Нужно ли пациентам сдавать тест на антитела после вакцинации от COVID-19, рассказали вирусологи.
Так, научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов пояснил, что у каждого пациента индивидуальный период сохранения антител.
– Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца. Разброс большой, – уточнил он, его слова приводит портал Ura.ru.
Тем временем профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский добавил, что бывают случаи, когда вакцина не работает, но они редки.
– Можно сдать тест на антитела недели через три после вакцинации. Если вы переболели COVID бессимптомно и вакцинировались – ничего страшного. Одно другому не мешает, – заявил эксперт.
По мнению вирусологов, иммунитет может сформироваться на клеточном уровне, и тогда его можно обнаружить только в ходе сложных лабораторных исследований.
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