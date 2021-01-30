Милиция задержала администратора районных Telegram-чатов в Минске

Задержан администратор дворовых Telegram-чатов в Минске. Фото: скриншот видео МВД

Администратор районных чатов в мессенджере Telegram задержан в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

31-летний минчанин управлял чатами Фрунзенского района столицы («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»). Его задержали сотрудники ГУБОПиК МВД.

– В ходе обыска по месту его жительства изъята компьютерная техника, протестная символика (флаги, наклейки, плакаты), 6 баллонов для нанесения граффити, а также более 4 тыс. агитационных листовок, – заявили в МВД.

Там уточнили, что мужчину доставили во Фрунзенское РУВД, на него составили административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, а также вынесли официальное предупреждение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

По данным милиции, мужчина организовывал районные марши.

– За собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал её гражданам, лично наносил изображения «змагарского» толка на объекты городской инфраструктуры, – добавили в МВД.

Мужчину допросили, он дал показания по фактам своего вклада в финансирование и обеспечение другой материальной помощи «марширующим», также рассказал о других самых активных участниках акций и соответствующих Telegram-каналов, инициаторах дворовых протестов.

– Свою «революционную» деятельность тщательно документировал, сохраняя в телефоне все переписки и фото- видеосъемки с собственным изображением, – рассказали в МВД.

В настоящее время сотрудники милиции собирают и документируют все факты деятельности молодого человека. Сотрудники ГУБОПиК продолжают работу в рамках возбужденного ранее уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске: устанавливают других администраторов дворовых Telegram-ресурсов, посвященных протестной деятельности.

Читайте также:

В МВД рассказали о задержании администратора Telegram-канала «Сухарево News» и чата «Сухарево-97»

Несколько месяцев назад он передал права владельца каналов и чатов за границу (подробности).

Задержан администратор сайта «Сильные Новости» Евгений Суворов

Подробности задержания, а также причины и обвинения редакции не известны (подробности).

В МВД сообщили о задержании администратора канала в Телеграме «Белые халаты»

20-летний минчанин являлся одним из создателей телеграм-аккаунта и чата для медиков (подробности).