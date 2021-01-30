Сотрудников Symbal.by отвезли в Советское РУВД после обыска, из магазина забрали всю технику и товар

Сотрудников symbal.by отвезли в РУВД после обыска в магазине. Фото: Instagram

Сотрудники магазина Symbal.by доставлены в Советское РУВД Минска после обыска в офисе на проспекте Машерова 30 января. Об этом сообщил директор Symbal.by Павел Белоус на своей странице в Facebook.

– Четыре сотрудника Symbal.by – в РУВД Советского района, ОБЭП забрали всю технику и товары из помещения на пр. Машерова, 18, – написал он.

По словам создателя магазина, в 13.00 в РУВД привезли заместителя директора Никиту Бровку и бухгалтера Ксению Миклашевскую, в 19.30 после семичасовой описи имущества и товаров в Советское РУВД вместе с вещами отвезли еще двух сотрудников - Ольгу Игнатович и Анастасию Трофимчик.

Напомним, что днем в субботу сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района пришли в магазин с проверкой. Там до лета продавались сувениры и товары с белорусским колоритом, однако перед президентскими выборами торговый объект закрыли, а помещение сейчас используется как офис.

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