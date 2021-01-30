Мария Колесникова сменила имидж в СИЗО

Мария Колесникова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Политический активист Мария Колесникова, которая в настоящее время находится в СИЗО в Минске, сменила имидж. Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак в видео, опубликованном на YouTube-канале «Радыё Свабода».

– Мы как ее помним все, как вы говорите «прыгажуня», так она и сегодня выглядит. Единственное отличие – это то, что она воспользовалась тем, что ей разрешили передать машинку для стрижки волос, и изменила несколько свою прическу. Теперь она выглядит брюнеткой, т.е. ее натуральный цвет волос. Та же самая короткая стрижка, только брюнетка, – рассказала адвокат.

При этом красная помада – это по-прежнему постоянный атрибут Колесниковой.

– Всегда накрашены губы красной помадой. И, конечно, выглядит она, так скажем, для стен этого учреждения не совсем обычно, – добавила Казак.

Напомним, что Мария Колесникова официально находится под стражей с 8 сентября 2020-го года.

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