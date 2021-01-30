Эксперты ВОЗ призвали Великобританию отказаться от массовой вакцинации и поделиться препаратом с другими

Воз призвала Британию отказаться от массовой вакцинации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Всемирной организации здравоохранения призвали власти Великобритании отказаться от быстрой массовой вакцинации от COVID-19 и дать препарат жителям других стран, поскольку это правильно не только с моральной точки зрения, но и с экономической. Такое заявление 30 января сделала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

В частности, в ВОЗ попросили британские власти ограничиться прививками тем, кто наиболее уязвим во время пандемии, чтобы большее количество людей в разных странах мира могли получить доступ к вакцине.

– Мы обращаемся к жителям Великобритании: «Вы можете подождать». Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других, – сказала Харрис в интервью BBC.

Она добавила, что в последнее время опубликовано много аналитических материалов, которые показывают, что экономически нецелесообразно вакцинировать только население своей страны.

Несколько дней назад гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «вакцинный национализм» может стоить мировой экономике $9,2 трлн, причем почти половина ($4,5 трлн) потерь ляжет на плечи наиболее богатых стран.

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