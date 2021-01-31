Серьезное ДТП на МКАД: три человека ранены, водитель Mitsubishi скрылся

Выезжая на МКАД, «Мицубиси» не пропустила «Рено». Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
О серьезном дорожно-транспортном происшествии на МКАД в Минске, сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в своем телеграм-канале около 23.20 вечера 30 января.
В аварию попали два легковых авто: «Рено» службы такси и «Мицубиси»
- Водитель «Мицубиси» проезжал по автодороге от улицы Кижеватова и, выезжая на МКАД, не уступил дорогу «Рено», - предварительно прокомментировали в ГАИ.
Водителя такси и двух пассажирок госпитализировали. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
От удара такси с пассажирами отбросило на отбойники дорожного ограждения и развернуло. В тот же момент виновник ДТП, водитель «Мицубиси», скрылся с места аварии. Сейчас правоохранители разыскивают нарушителя.
- В аварии пострадал 39-летний водитель «Рено», а также два его пассажира, девушки 1995-го и 1996-го годов рождения. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали, - добавили в пресс-службы.
По факту аварии ГАИ проводит проверку.
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