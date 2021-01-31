Пошла выгулять собаку и пропала: в Барановичах волонтеры и милиция ищут 42-летнюю женщину

В Барановичах пропала 42-летняя женщина. Фото: ПСО "Ангел".

В райцентре на Брестчине 30 января при странных обстоятельствах пропала 42-летняя горожанка, сообщает местный ресурс intex-press.by.

Разыскиваемая 42-летняя Татьяна Валуева вышла из дома ночью около 00.40 часов в субботу, 30 января. Женщина пошла выгулять свою собаку, йоркширского терьера по кличке Тедди. С тех пор о женщине ничего не известно, домой она не вернулась.

- Рост Татьяны Валуевой (Анточник) около 158 сантиметров, телосложение нормальное, карие глаза, смуглая кожа и черные волосы, остриженные до плеч. Из дома она вышла в черной куртке с белыми узорами, как на фото, светлой шапке, черных брюках и светлых кроссовках, - уточнили приметы волонтеры.

Если вам известно, где находится пропавшая жительница Брановичей, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Ангел» (+37529 -775-04-08) или в милицию 102.

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