Друг Путина миллионер Ротенберг рассказал, кому на самом деле принадлежит дворец на мысе Идокопас

Вот кто-стоит отель-дворец на мысе Идокопас в Геленджике. Фото: стоп-кадр | YouTube Алексей Навальный.

О том, что официальный представитель российского бизнесмена Аркадия Ротенберга подтвердил, что миллиардер является бенефициаром недостроенного «дворца» в Геленджике, сообщило ТАСС.

- Мы подтверждаем, что он бенефициар, - заявил представитель Ротенберга.

Уточним, что «бенефициар», согласно «Современному экономическому словарю» - это лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег.

Ранее и сам предприниматель в интервью телеграм-каналу Mash рассказал об этом, уточнив, что закончить строительство планирует в течение ближайших нескольких лет, а стал бенефициаром проекта пару лет назад. Объект он назвал отелем и подчеркнул, что со строительством его не спешат, а «все делается очень аккуратно, качественно и профессионально».

По словам миллиардера Ротенберга, бенефициаром отеля он стал несколько лет назад. Фото: ТАСС.

По словам Ротенберга, строящийся отельный комплекс на мысе Идокопас - это не единственный гостиничный объект, среди его проектов. Также он заявил, что и в дальнейших его планах - инвестирование в такие и подобные направления.

- Локдаун (из-за пандемии коронавируса - Ред.), с одной стороны, показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой - обнажил нехватку объемов для размещения, - заявил Ротенберг.

Напомним, «дворец» в Геленджике стал широко известен из-за появления в сети публикаций о его принадлежности властям РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что руководство России не имеет ко «дворцу» никакого отношения.

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