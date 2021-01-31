Появилось видео разгона протестующих в Париже: полиция применила водометы

Когда демонстранты начали бросать в правоохранителей бутылки, полиция применила водометы. Фото: EPA-EFE.

О том, что в Париже, а также в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге, Монпелье, Тулоне, Дижоне, Гавре и других городах Франции люди вышли на протесты, сообщила «Комсомольская правда Россия».

С конца 2020-го года французы протестуют против закона о «глобальной безопасности»: 24-ой статьи закона, которая предусматривает внушительный штраф и арест для тех, кто опубликует в сети фото, ФИО и адреса сотрудников полиции.

Протесты во Франции прошли в субботу, 30 января. Протестующие прошли маршем по авеню Республики до площади Республики, где был проведен митинг. За час до начала комендантского часа полиция потребовала протестующих разойтись. Большинство участников разошлись, но несколько десятков демонстрантов остались на площади. В какой-то момент митингующие начали бросать в полицию бутылки, в ответ полицейские применили водометы.

После демонстраций в сети также появилось видео, где полиция Парижа применяет против невооруженных протестантов дубинки, пишет ТАСС. Префект парижской полиции заявил, что по этому поводу будет проведено внутреннее расследование.

Ранее телеканал BFM по информации МВД Франции сообщал, что на акции протестов во всей стране вышли более 32,7 тысячи человек, сообщалось о задержании 35 манифестантов.

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