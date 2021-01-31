В России полиция готовится 31 января к еще одной несогласованной акции

Из-за возможных акций протестов в Москве усилены меры безопасности, закрыты станции метро и перекрыты несколько улиц. Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что в центре Москвы из-за ожидающихся протестных акций усилены меры безопасности, информирует ТАСС.

Так полицией для пешеходов перекрыта Лубянка. В ряде центральных улиц выставлены металлические ограждения - вдоль тротуаров по Лубянскому проезду, Мясницкой и других прилегающих улицах. Кроме того, перекрыт переход от улицы Мясницкая в сторону Лубянки и Старой площади.

- В Москве выставлены усиленные наряды полиции у зданий посольств и на ключевых развязках дорог, - уточняет информагентство.

Также в Москве на вход и выход закрыли ряд центральных станций московского метро («Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город»).

Акции протестов уже прошли в других городах России, но они не были многочисленными.

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